Il criticato Pass Evento di Call of Duty: Black Ops 6 e Squid Game 2 è disponibile

Il Pass Evento di Call of Duty: Black Ops 6 e Squid Game 2 è disponibile a partire da oggi, come conferma il trailer che potete vedere qui sotto e che passa in rassegna i contenuti inclusi nell'interessante crossover fra lo sparatutto Activision e la serie Netflix.

Il Pass Evento consente di ottenere ricompense extra, come ad esempio il nuovo Operatore Front Man e alcune skin speciali sempre ispirate alla seconda stagione di Squid Game. Il problema? Call of Duty ha già un suo Pass Battaglia, dunque questo sarebbe il secondo.

Per quanto riguarda invece gli aggiornamenti dell'evento in sé, vengono introdotte cinque nuove modalità a tempo limitato: Un, due, tre, stella!, Pentathlon e Moshpit Squid Game per il multiplayer competitivo, Un, due, tre, morte a te! per la modalità Zombie e Squid Game per Call of Duty: Warzone.

A questi contenuti si aggiungono i tradizionali Bundle Operatore, con tre diversi pacchetti che è possibile acquistare: Pacchetto Tracciatore: Guardie Rosa, Pacchetto Tracciatore: I Vip e Pacchetto Tracciatore: Young-Hee.