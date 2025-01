NVIDIA GeForce RTX 50: DLSS 4 e prezzi da capogiro per la variante ASUS RTX 5080

NVIDIA si prepara al lancio della serie RTX 50 , che includerà il supporto alla nuova tecnologia DLSS 4, mentre una variante personalizzata ASUS RTX 5080 è già apparsa su un rivenditore europeo a €1.699 , tasse incluse. Secondo il leaker @GawroskiT, questa versione custom, con un prezzo superiore ai modelli Founders Edition (FE), anticipa un MSRP inferiore per il mercato nordamericano, stimato tra $1.200 e $1.300.

DLSS 4 e miglioramenti prestazionali

Il DLSS 4 promette prestazioni migliorate rispetto al DLSS 3.5, con un focus su upscaling e fluidità visiva. Secondo il noto insider @Kopite7Kimi, l'introduzione di DLSS 4 coincide con il debutto della serie RTX 50, in risposta all'atteso FSR 4 di AMD.

La RTX 5080, prevista per il lancio a fine gennaio, presenta caratteristiche avanzate:

10.752 Cuda Cores

16 GB di memoria GDDR7 con velocità di 30 Gbps

TDP di 360W, garantendo prestazioni elevate per giochi e applicazioni intensive.

Il leak del prezzo.

La serie RTX 50 non è solo una semplice evoluzione, ma un cambiamento radicale nel panorama delle GPU. Con l'introduzione delle memorie GDDR7, NVIDIA punta a offrire una larghezza di banda senza precedenti, ideale per supportare le risoluzioni 4K a frequenze di aggiornamento elevate. La combinazione di Cuda Cores potenziati e un migliorato processo produttivo permette alla RTX 5080 di affrontare con facilità carichi di lavoro intensivi, come il ray tracing avanzato e l'intelligenza artificiale.