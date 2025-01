Bioshock è praticamente un “lungo corridoio” per Ken Levine, ma Judas sarà molto differente

In Judas ogni azione avrà un peso

"BioShock e BioShock Infinite, se li si guarda dal punto di vista dello sviluppo - e questo potrebbe risultare un po' alienante per alcuni lettori - sono fondamentalmente un corridoio", ha detto Levine. "Un corridoio molto, molto lungo con una serie di punti di innesco che fanno accadere elementi della storia. Judas è fatto in modo molto, molto diverso, e questo lo rende molto più reattivo alle azioni dei giocatori, ma anche molto, molto più difficile da realizzare".

Un combattimento in Judas

Nella stessa intervista Levine ha spiegato meglio in cosa Judas sarà più complicato rispetto a Bioshock, citando ad esempio le molteplici reazioni differenti dei PNG che possono scatenare le azioni dei giocatori.

"L'approccio che stiamo adottando con Judas è fortemente basato sul riconoscimento delle azioni dei giocatori e sulla risposta alle loro azioni. Anche solo l'osservazione da parte dei personaggi di una lunga serie di azioni dei giocatori e il loro commento. "Ehi, hai visto questo e hai fatto quello e poi hai fatto questo ed è stato interessante perché ha causato quello" - stiamo facendo questo tipo di cose proprio ora. Si tratta di osservare i giocatori e creare delle reazioni a vari tipi di cose. È un lavoro enorme perché bisogna pensare a tutte le cose che un giocatore può fare e poi scrivere le risposte dei vari personaggi a quelle azioni in modo organico."

Judas al momento è in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X|S, con maggiori dettagli sulla data di uscita che dovrebbero arrivare nel corso dei prossimi mesi. Nella stessa intervista Levine ha spiegato anche i motivi che lo hanno portato a lasciare la serie Bioshock per cimentarsi in un progetto inedito come Judas.