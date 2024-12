Judas, il gioco del creatore di BioShock, avrebbe un periodo di uscita se crediamo all'attore protagonista

Ricordiamo che Judas è un gioco d'azione e avventura in prima persona ambientato in una astronave morente. La struttura non è troppo diversa da quella di BioShock, a prima vista, con la possibilità di usare poteri elementali con una mano e armi da fuoco con l'altra.

I dettagli sul periodo di uscita di Judas

La fonte dell'informazione è un articolo della rivista GQ, che conferma il 2025 come periodo di uscita. Questa notizia sembra provenire da Troy Baker, il famoso attore di videogiochi noto soprattutto per il suo lavoro in progetti come The Last of Us (Joel), BioShock Infinite (Booker) e il venturo Indiana Jones e l'antico Cerchio (Indiana, che avrà il volto di Harrison Ford ma la voce di Baker).

Parlando dei titoli futuri di cui Baker sarà protagonista, l'articolo menziona Judas e dichiara che la finestra di uscita del gioco è il 2025. Non si sa se questi dettagli siano accurati, ma è lecito supporre che le informazioni provengano direttamente da Baker. Non le si può considerare ufficiali visto che non provengono dagli sviluppatori o dall'editore, ma si tratta comunque di una fonte nota legata al videogioco.

Va anche detto che questa presunta finestra di lancio di Judas non è affatto una sorpresa. Il modo in cui è stato gestito il marketing del videogioco fa pensare a un'uscita nel 2025. Tuttavia, è la prima volta che viene menzionata una finestra di lancio per Judas, quindi è interessante tenere in considerazione il tutto.

