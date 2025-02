Judas verrà probabilmente rinviato, sembra ci siano problemi in Ghost Story Games

Il giornalista Jason Schreier ha parlato della difficile situazione che Ghost Story Games sta vivendo ormai da qualche tempo, lasciando intendere che Judas verrà probabilmente rinviato rispetto alla finestra di lancio del 2025 comunicata dallo studio fondato da Ken Levine.

"Domani (oggi, NdR) cade l'undicesimo anniversario della chiusura di Irrational Games, il team di sviluppo di BioShock, e la conseguente fondazione di Ghost Story Games da parte di Ken Levine", ha scritto Schreier.

"Il nuovo studio non ha ancora pubblicato alcun gioco e nel tempo quasi tutti i suoi quindici componenti originali hanno lasciato l'azienda. (...) Una delle cose più drammatiche di questa storia è che ha lasciato schiere di artisti e designer con enormi lacune nei loro portfolio."

"Stiamo parlando di creazioni sia vecchie che nuove, a volte frutto di anni di impegno, che non possono essere mostrate ai potenziali datori di lavoro nonostante probabilmente siano già state scartate", ha concluso mestamente il collaboratore di Bloomberg.

Quando poi uno dei suoi follower ha chiesto a Schreier se Judas sia o meno in carreggiata per un'uscita nel corso del 2025, il giornalista ha letteralmente risposto con una risata. Insomma, probabilmente no.