Intel accelera sulle GPU Celestial: architettura Xe3P e produzione interna per sfidare AMD e NVIDIA

Secondo fonti interne, Celestial segnerà un'importante transizione, poiché per la prima volta Intel potrebbe abbandonare TSMC per la produzione delle sue dGPU, affidandosi interamente ai suoi impianti tramite Intel Foundry Services (IFS). Se confermata, questa mossa consentirebbe a Intel maggiore controllo sulla produzione e sui costi, riducendo la dipendenza dai colossi asiatici dei semiconduttori.

Dopo il debutto della gamma Battlemage , che ha riscosso un discreto successo grazie a soluzioni come la Arc B580, Intel non sembra voler rallentare lo sviluppo delle sue GPU discrete. Il prossimo step dell'azienda è Celestial , una linea di schede grafiche che sarà basata sulla nuova architettura Xe3P, un miglioramento significativo rispetto alla generazione precedente.

Prestazioni e nuove tecnologie con Xe3P

L'architettura Xe3P rappresenterà un passo avanti rispetto a Battlemage (Xe2), con una gestione più efficiente delle risorse e un incremento delle prestazioni. Secondo alcuni leak, la prima GPU della famiglia Celestial potrebbe includere 128 EU (Execution Units), pari a 16 core Xe3, posizionandosi quindi come una soluzione entry-level. Tuttavia, ci si aspetta che Intel scali rapidamente le specifiche, introducendo modelli di fascia più alta per sfidare le schede NVIDIA RTX 5000 e AMD Radeon RX 9000.

Il tweet su Celestial

L'adozione di Intel Foundry per la produzione potrebbe inoltre portare benefici in termini di efficienza energetica e ottimizzazione del processo produttivo, con l'azienda che punta a migliorare performance per watt e costi di produzione rispetto alle GPU attuali.