Intel Arc B570 Battlemage: i primi test rivelano prestazioni inferiori del 12% rispetto alla B580

I risultati preliminari posizionano la B570 come una scheda più economica ma inevitabilmente meno potente rispetto alla sorella maggiore B580, confermando un compromesso prestazioni/prezzo interessante per il mercato.

Benchmark e specifiche tecniche

Nel test OpenCL di Geekbench, l'Intel Arc B570 ha ottenuto un punteggio di 86.716, circa il 12% in meno rispetto alla B580, che in genere oscilla tra i 95.000 e i 100.000 punti. Questa differenza di prestazioni è accompagnata da specifiche leggermente inferiori. La B570 utilizza lo stesso die BMG-G21 della B580, con una dimensione di 272 mm², ma è dotata di 144 unità di calcolo e una memoria 10 GB GDDR6 su un bus a 160-bit.

Il benchmark

La frequenza di clock base è di 2500 MHz, mentre i primi test mostrano un boost clock che può arrivare fino a 2,75 GHz, probabilmente in edizioni customizzate dai partner AIB di Intel. Con un prezzo annunciato di 219 dollari per l'edizione limitata, la B570 si posiziona come una proposta economica nel segmento delle GPU di fascia media. Tuttavia, il margine di prestazioni con la B580, venduta a circa 249 dollari, potrebbe indurre alcuni utenti a optare per la scheda superiore.