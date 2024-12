Intel ha fatto centro con "Battlemage" Arc B850: GPU sold out un po' ovunque e recensioni entusiaste

Intel sta attraversando un periodo complicato, ma la sua nuova scheda grafica "Battlemage", l'Arc B580, sembra poter rappresentare una svolta. Le recensioni sono state estremamente positive, con molti esperti che la considerano la migliore GPU nella sua fascia di prezzo. Ma la B580 ha riscosso un notevole successo anche tra gli appassionati, tanto da andare esaurita in breve tempo.

Il successo della B580 arriva in un momento in cui le schede grafiche di fascia media della concorrenza, come la NVIDIA GeForce RTX 4060 e l'AMD RX 7600, non sono riuscite a soddisfare le aspettative. I prezzi elevati e le prestazioni non all'altezza hanno lasciato spazio a Intel per entrare nel mercato con una proposta allettante. La B580, pur non superando le rivali in ogni scenario, offre prestazioni generalmente superiori, driver stabili e un prezzo più accessibile, oltre a 12 GB di RAM video.