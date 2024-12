NVIDIA non si preoccupa della concorrenza: GeForce RTX 5060 con soli 8GB di memoria, 16GB solo sulla 5060 Ti?

Man mano che il CES 2025 si avvicina, l'attesa per la nuova generazione di schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 50 "Blackwell" diventa sempre più palpabile. Ma mentre l'attenzione si è finora concentrata sui modelli di fascia alta, destinati agli appassionati e ai giocatori più esigenti, il portale Wccftech pare essere riuscito a ottenere informazioni sul segmento mainstream e in particolare su due modelli: NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti e NVIDIA GeForce RTX 5060 .

Le specifiche "note" di NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti e NVIDIA GeForce RTX 5060

Stando a quanto viene riportato, NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti e NVIDIA GeForce RTX 5060 adotteranno entrambe l'interfaccia GDDR7, che promette frequenze fino a 28 Gbps. Questo si tradurrà in un notevole aumento della larghezza di banda, pari a 448 GB/s, superiore del 55% rispetto alla RTX 4060 Ti e del 65% rispetto alla RTX 4060. Tale miglioramento, unito a tecniche avanzate di compressione della memoria, dovrebbe compensare l'interfaccia bus a 128 bit, simile a quella della serie RTX 4060.

Per quanto riguarda la capacità di memoria, la GeForce RTX 5060 Ti manterrà i 16 GB di VRAM introdotti con la variante aggiornata della RTX 4060 Ti, mentre la RTX 5060 si attesterà sugli 8 GB. Se da un lato i 16 GB offrono un margine di sicurezza per i giochi AAA più recenti e futuri, dall'altro gli 8 GB della RTX 5060 potrebbero sembrare limitati, posizionando la scheda come soluzione entry-level per il gaming a 1080p con upscaling a 1440p in alcuni titoli.

Tra l'altro questa scelta di NVIDIA potrebbe sembrare in controtendenza rispetto alla concorrenza, con Intel Arc B580, che abbiamo recensito da poco, e AMD RX 7600 XT che offrono rispettivamente 12 GB e 16 GB di VRAM. Tuttavia, le indiscrezioni suggeriscono che anche le future GPU AMD Radeon RX 8000 di fascia bassa avranno 8 GB di VRAM, confermando la persistenza di questa configurazione nel mercato mainstream.

Nonostante la capacità di memoria ridotta, la RTX 5060 potrebbe comunque offrire prestazioni interessanti grazie alla maggiore larghezza di banda e alle nuove tecnologie implementate nell'architettura Blackwell. Resta da vedere se gli 8 GB di VRAM saranno sufficienti a garantire un'esperienza di gioco fluida e di alta qualità nei titoli più impegnativi.

Le NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti e RTX 5060 sono attese sul mercato tra fine febbraio e marzo 2025, quindi abbiamo ancora un po' di tempo prima di vederle all'opera, ma l'annuncio ufficiale dovrebbe essere imminente: voi che cosa vi aspettate? NVIDIA confermerà i rumor o ci sorprenderà con specifiche inattese? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto altri rumor su NVIDIA GeForce RTX 5090 ci hanno raccontato i dettagli sulla GPU Blackwell GB202.