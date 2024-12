Compra Tiebreak e vinci fantastici premi: al via il concorso Nacon

Parte oggi un concorso di Tiebreak organizzato da Nacon che consente di vincere fantastici premi, fra cui due biglietti per gli Internazionali Bnl d'Italia 2025. Come? Semplicemente acquistando una copia del gioco.

Tutto ciò che dovrete fare sarà appunto comprare una copia di Tiebreak oppure un prodotto Nacon in promozione del valore di almeno 39,99€, dal 16 novembre 2024 al 10 gennaio 2025, in negozio oppure online. Effettuate l'accesso al sito della promozione per registrarvi, completando tutti i campi e caricando una foto a colori della ricevuta d'acquisto e della copia di Tiebreak o del prodotto Nacon.

Conservate l'originale della ricevuta d'acquisto: entro il 30 gennaio 2025, fra tutte le registrazioni valide verranno estratti i nomi dei cinque fortunati che si sono aggiudicati i premi previsti dal concorso.