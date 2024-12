Split Fiction svela i requisiti di sistema tramite Steam: il nuovo gioco del team di It Take Two non è leggero

Durante i The Game Awards abbiamo avuto modo di vedere in azione il primo trailer di Split Fiction, il nuovo gioco cooperativo di Hazelight Studios, il team di It Takes Two.

Previsto per il 6 marzo 2025, il gioco arriverà su PS5, Xbox Series X | S e ovviamente su computer. Chi dispone di quest'ultima piattaforma deve chiaramente assicurarsi di avere una macchina da gioco adeguata a questa avventura e può ora farlo grazie ai requisiti di sistema ufficiali condivisi tramite Steam.