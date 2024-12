Split Fiction annunciato con trailer e data di uscita, è la nuova avventura co-op dal team di It Takes Two

Come promesso, Hazelight Studios, ha sfruttato la vetrina dei The Game Awards 2024 per presentare il suo prossimo gioco, Split Fiction, una nuova avventura cooperativa realizzata su misura per essere affrontata per due persone, in linea con i precedenti giochi dello studio, ovvero It Takes Two e A Way Out.

Per l'occasione abbiamo visto il primo gameplay trailer ufficiale, che trovate qui sotto, ed è stata svelata la data di uscita, che tra l'altro è piuttosto vicina: il gioco sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC (Steam, Epic Games Store ed EA App) dal 6 marzo 2025. Come i precedenti giochi dello studio, basta acquistare una sola copia per condividere l'avventura con un amico o un familiare che gioca su un'altra piattaforma, senza la necessità di acquistarne una seconda.