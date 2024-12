Blackfrost: The Long Dark 2 è stato mostrato ai The Game Awards 2024

In occasione dei The Game Awards 2024 è stato presentato Blackfrost: The Long Dark 2 con un trailer di gameplay. Si tratta del seguito del celebre survival single player di Hinterland Studio, in arrivo in accesso anticipato su Steam nel corso del 2025.

Gli sviluppatori lo definiscono come un'evoluzione del genere, quesa volta con anche la possibilità di giocare in modalità cooperativa. Vediamo il filmato, che mostra diverse sequenze di gameplay.

I giocatori vestiranno i panni di alcuni sopravvissuti della città industriale di Harmont, circondata da un ambiente vasto e selvaggio. È passato un anno dall'apparizione dell'Aurora nel cielo, che ha portato alla quasi totale cancellazione del genere umano. La tecnologia rimane inerte e inutilizzabile e i pochi sopravvissuti devono vedersela con un ambiente ostile e difficile. Riusciremo a farcela, o saremo schiacciati dagli eventi? Troveremo il modo di collaborare con gli altri, o ci faremo soltanto dei nemici?

Hinterland ha scelto di nuovo l'accesso anticipato per il suo gioco, perché ritiene che sia la formula migliore per gestirlo, seguendo le indicazioni della comunità. All'inizio quindi non ci saranno tutti i contenuti, che saranno aggiunti con i vari aggiornamenti.