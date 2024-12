Steel Hunters annunciato da Wargaming con un primo trailer ai The Game Awards 2024, nuovo sparatutto gratis

Lo scopo è cercare di raccogliere loot e risorse su una Terra abbandonata, approcciandosi al combattimento in maniera tattica in modo da prevalere sui nemici e poter conquistare il bottino da investire per incrementare la potenza del proprio mezzo.

Wargaming ha annunciato il suo nuovo gioco ai The Game Awards 2024 con un primo trailer, si tratta di Steel Hunters , uno sparatutto futuristico PvPvE a base gratuita , che sembra presentare azione multiplayer su vasta scala in ambientazione aperte e con mech da combattimento e altre armi fantascientifiche.

Playtest beta in arrivo

"Scegliete il vostro Cacciatore e il vostro stile di gioco", dice Wargaming, team già ben noto nel mondo degli sparatutto multiplayer per World of Tanks e altri.

I combattimenti si svolgono all'interno di vaste ambientazioni fra 5 squadre composte da coppie di giocatori.

"Dopo un cataclisma, gli Hunters sono stati creati dall'umanità per salvaguardare la raccolta di una risorsa extraterrestre cruciale per la sopravvivenza umana, nota come Starfall", racconta la storia ufficiale di Steel Hunters. "Guidati da fazioni spietate, questi temibili giganti meccanici sono ora diventati la chiave per dominare la scarsa risorsa tra le rovine di una Terra verde ma abbandonata".

Il gioco mischia elementi da hero shooter, battle royale e modalità estrazione, presentandosi come una sorta di concentrato delle caratteristiche più in voga del momento in quanto a sparatutto multiplayer. Una beta playtest sarà presto attivata, è possibile parteciparvi iscrivendovi a questo indirizzo.