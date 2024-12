Tekken 8 aggiunge al roster di lottatori un personaggio di Final Fantasy: è quello che volevate?

Ai The Game Awards 2024, precisamente durante il pre-show, è stato mostrato che Clive sarà aggiunto in Tekken 8 , il picchiaduro di Bandai Namco.

Il trailer di Clive in Tekken 8

Harada aveva detto in precedenza, prima del lancio di Tekken 8, che il team non aveva preso in considerazione l'aggiunta di alcun personaggio ospite, ma negli ultimi mesi ha riconosciuto la massiccia richiesta dei fan per determinati personaggi. Questi personaggi erano soprattutto Tifa di Final Fantasy 7 e Kiryu di Like a Dragon.

Tekken 8 è stato pubblicato nel gennaio 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X|S e ha venduto oltre 2 milioni di copie nel primo mese di vendita. È stato anche accolto molto bene, con un punteggio di 91/100 sull'aggregatore di recensioni Metacritic.