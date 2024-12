Project: Robot è il nuovo progetto di Fumito Ueda, presentato con un trailer ai TGA

Project: Robot è il nuovo progetto di Fumito Ueda ed è stato presentato con un trailer durante i The Game Awards 2024. Il nome tuttavia è provvisorio e il video dice ben poco di ciò che offrirà questa pur promettente esperienza.

Ciò che si vede nel video è una sorta di scenario post-apocalittico, con un uomo che si affretta a scalare il corpo di quello che si rivela essere un robot gigante, mentre una voce elettronica scandisce un conto alla rovescia. Cosa significa?

Quando all'orizzonte compaiono le sagome di una sorta di enorme orda, un Boato della Terra che a breve devasterà tutto ciò che si trova sul suo cammino, diventa chiaro il significato del countdown e a quel punto l'uomo entra nella testa del robot.

La sua intenzione, tuttavia, non è quella di attivare la macchina e combattere: probabilmente si tratta di un'opzione non più percorribile, e così la testa si sgancia come quella di un novello Mazinger Z allo scopo di volare via, ma pare che la tempesta sia ormai arrivata ed è troppo tardi.