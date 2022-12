Fumito Ueda e GenDesign vogliono annunciare il nuovo gioco nel 2023

Fumito Ueda, noto game designer autore di Ico, Shadow of the Colossus e The Last Guardian, ha riferito insieme al suo nuovo team GenDesign di voler annunciare il nuovo gioco in sviluppo nel corso del 2023, chiarendo finalmente a cosa sta lavorando ormai da anni a questa parte.

L'affermazione è contenuta nella solita raccolta di interviste pubblicata da Famitsu per la fine del 2022 e l'inizio del 2023, con il "buon proposito" del team riferito proprio alla presentazione del loro nuovo gioco in sviluppo. "Tutta GenDesign sta lavorando duramente per poter essere in grado di annunciare finalmente qualcosa di nuovo, dunque vi preghiamo di darci tutto il vostro supporto", ha affermato il team di Fumito Ueda alla rivista nipponica.

Anche in questo caso si tratta solo di una breve frase molto vaga, ma anche parecchio significativa per tutti quelli che stanno aspettando qualcosa da parte di Ueda. Ricordiamo che si tratta del designer che ha creato Ico, Shadow of the Colossus e The Last Guardian, prima all'interno di Sony e poi staccatosi dalla compagnia.

Ueda è ora uno sviluppatore indipendente e ha fondato il suo team indie chiamato GenDesign, con il quale sta lavorando da tempo a un nuovo progetto di cui però non si sa ancora praticamente nulla. Qualcosa è emerso attraverso delle illustrazioni, ma veramente troppo poco per sapere di cosa si possa trattare: ricordiamo un'immagine comparsa a gennaio 2021 in una sorta di biglietto di auguri per il nuovo anno, e un'altra emersa l'estate scorsa. Forse nel 2023 riusciremo a vedere qualcosa di più concreto sul nuovo progetto.