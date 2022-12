GTA 6, nuova PS5, Nintendo Switch 2 e gli altri annunci del 2023 per Tom Henderson

GTA 6, la nuova PS5 con lettore disco estraibile e Nintendo Switch 2 saranno alcuni degli annunci del 2023 secondo il noto leaker Tom Henderson, che come sappiamo vanta un grado di affidabilità non indifferente.

Henderson ha messo in fila cinque annunci, a cominciare dal reveal di Project Keystone, nome in codice del dispositivo set-top Xbox basato esclusivamente sulla tecnologia cloud di cui Phil Spencer ha parlato apertamente, dicendo che il progetto era stato messo in pausa per via di costi superiori a quelli che sperava.

Ebbene, secondo il leaker nel 2023 la situazione diventerà più favorevole per la presentazione di un apparecchio simile, a maggior ragione dopo la chiusura di Google Stadia, con le spese produttive che si ridurranno e un possibile lancio del sistema nell'autunno del 2024.

Un altro annuncio in arrivo il prossimo anno per Tom Henderson è quello della nuova PS5 con lettore disco estraibile, che stando alle informazioni in possesso del leaker approderà nei negozi nel mese di settembre 2023 e andrà a rimpiazzare gli attuali modelli, unificando la produzione a tutto vantaggio dei costi a carico di Sony.

Nel 2023 assisteremo inoltre a un annuncio relativo all'approvazione o meno dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft: Henderson è convinto che questa operazione avrà degli strascichi, anche eventualmente nelle aule di tribunale, ma che nel corso del prossimo anno dovremmo capire come andranno le cose, dunque se l'acquisizione andrà a buon fine oppure no.

Arriverà, e questo chiaramente lo si dà un po' per scontato, l'annuncio di GTA 6: dopo il clamoroso leak con video di gameplay e immagini del gioco, Rockstar Games presenterà finalmente il nuovo capitolo della serie ai tantissimi utenti in attesa, puntando in particolare a dimostrare che tecnicamente i filmati emersi erano distanti dalla build finale, molto più sofisticata.

Infine, per Tom Henderson il 2023 sarà l'anno dell'annuncio di Nintendo Switch 2, o quello che sarà il nome della prossima console della casa giapponese. Abbiamo riportato le voci secondo cui Nintendo Switch Pro non uscirà più, dunque l'azienda si concentrerà su di un nuovo modello e i tempi sono decisamente maturi per un reveal.