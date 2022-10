Xbox, Project Keystone è l'oggetto misterioso nell'ufficio di Phil Spencer?

Secondo voci sempre più insistenti, quello che è comparso sulle mensole dell'ufficio di Phil Spencer potrebbe essere il chiacchierato Project Keystone, ovverosia il dispositivo Xbox dedicato esclusivamente al cloud.

L'oggetto misterioso somiglia infatti parecchio a un render pubblicato alcuni mesi fa da Windows Central, come si vede nel post di Okami qui sotto, accompagnato da una serie di specifiche tecniche per il minuscolo set-top box.

Stando a queste informazioni, Project Keystone verrà venduto a un prezzo estremamente accessibile, pari a 99 dollari con un controller incluso, e sarà in grado di effettuare streaming fino a 4K in HDR, sebbene l'attuale limite di Xbox Cloud sia di 1080p.

Utilizzando il dispositivo sarà ovviamente possibile accedere al proprio catalogo di giochi su Xbox Game Pass e accedere ai contenuti in streaming, ma anche optare per la riproduzione remota da una console Xbox che si trova sotto la stessa rete wi-fi.

Infine, Keystone includerà una dashboard Xbox pienamente funzionante, con tanto di supporto per i party, per Discord e per le funzionalità DVR.