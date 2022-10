Phil Spencer, oggetto misterioso compare sulle mensole dell'ufficio: di che si tratta?

Le mensole dell'ufficio di Phil Spencer hanno visto la comparsa di un oggetto misterioso, visibile nella foto che trovate qui sotto, pubblicata dallo stesso CEO di Microsoft Gaming per celebrare i venticinque anni di Fallout.

Ricorderete certamente di quando Spencer ha mostrato Xbox Series S su di una mensola prima ancora che la console venisse annunciata. Ebbene, più o meno da allora esiste la convinzione che tutti gli oggetti sulle mensole di Phil hanno un significato.

In questo caso salta all'occhio il misterioso oggetto bianco che si trova sulla mensola più alta, subito di fianco a un controller Xbox. Di che si tratta? Sembrerebbe avere un logo Xbox nella parte sinistra e un rettangolo nero in quella destra, simile a una finestra per la ricezione di input.

Alcuni utenti credono possa trattarsi di una qualche revisione del Kinect, altri sostengono sia una fantomatica Xbox Series C, un set top box dedicato esclusivamente al cloud, cosa che a questo punto avrebbe anche senso.

Voi che dite, cos'è quel misterioso box bianco sulle mensole dell'ufficio di Phil Spencer?