Xbox: tutti gli oggetti sulla mensola di Phil Spencer hanno un significato, per Jeff Grubb

Microsoft potrebbe avere parecchie novità in arrivo, stando a quanto riferito da Jeff Grubb che nel suo nuovo podcast, forse un po' tra lo scherzo e la verità, ha riferito che tutti gli oggetti che si sono visti sulla mensola di Phil Spencer nel corso dei recenti video in streaming hanno effettivamente un significato preciso.

Il giornalista/insider di VentureBeat sostiene di "aver sentito" questa informazione, nel senso che qualcuno forse dall'interno di Microsoft deve avergli riferito la questione. La storia delle mensole dietro a Phil Spencer durante i suoi video in streaming è ormai una sorta di leggenda o meme, visti i precedenti emersi in passato.

Si è scoperto a posteriori, infatti, che il capo di Xbox aveva mostrato Xbox Series S prima ancora che questa venisse annunciata, stando questa posizionata su una mensola nello studio di casa Spencer, visibile durante alcuni video. Da lì in poi, è partita la caccia ai dettagli che si potevano scorgere alle spalle del capo di Xbox durante i suoi video da casa o dall'ufficio, finché non siamo arrivati a questa situazione visibile nell'immagine qui sotto:



Phil Spencer e i misteri celati tra i gadget delle sue mensole



È chiaro che Spencer ci abbia preso gusto, pertanto si è presentato di recente con delle mensole piene di gadget vari che hanno dato veramente un sacco di materiale a tutti i complottisti videoludici dell'internet. La maggior parte di queste teorie, per non dire quasi tutte, sono alquanto assurde ma per Jeff Grubb ogni oggetto visibile alle spalle di Spencer avrebbe un significato, anche Nintendo Switch.

Tra i dettagli c'è l'ormai famoso caso di Ludens, la mascotte di Kojima Productions, posizionata proprio accanto al logo Xbox, cosa che potrebbe avere a che fare con la possibile esclusiva Xbox di cui Hideo Kojima e Microsoft starebbero discutendo in base ad alcune voci di corridoio. Ci sono, comunque, veramente un sacco di altri possibili indizi, dai riferimenti ai giochi Ubisoft, che possono far pensare al famoso accordo per l'inclusione di Ubisoft+ in Xbox Game Pass, al Nintendo Switch, appunto, che potrebbe indicare chissà quale partnership ardita. Ovviamente, prendete il tutto come una voce di corridoio e divertitevi con le teorie.