Ubisoft+ su Xbox Game Pass, Microsoft sta provando a chiudere l'accordo per Jeff Grubb

Ubisoft+ sarà disponibile su Xbox Game Pass? Stando a quanto riferito dal giornalista Jeff Grubb, Microsoft starebbe provando a chiudere l'accordo con la casa francese.

Di recente si è parlato della possibilità che diversi giochi Ubisoft arrivino su Xbox Game Pass entro la fine dell'anno, ma Grubb sostiene che la trattativa riguardi la piattaforma Ubisoft Plus nella sua interezza, come accaduto negli scorsi mesi con EA Play.

"Penso che l'obiettivo sia Ubisoft+, sì", ha detto il giornalista in un video. "Non ne sono sicuro, ma da quel che ho capito Microsoft e Ubisoft stanno provando a fare in modo che l'accordo venga chiuso."

"Onestamente non so se ciò determinerà un aumento di prezzo di 5 dollari per l'abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate oppure se sceglieranno di creare dei piani opzionali, in questo momento sono soltanto speculazioni."

"Tuttavia ciò di cui sono convinto è che stiano pensando a un modo per portare Ubisoft+ su Xbox Game Pass, e laddove riuscissero a farcela credo si tratterà di un gran bell'affare per Microsoft."