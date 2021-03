PS5: fan vende la console perché preferisce i giochi N64, la sua storia è virale

PS5 continua a essere difficile da trovare nei negozi e molti la comprano solo per rivenderla e guadagnare un piccola somma. Questo è ciò che ha fatto un giocatore, ma la motivazione dietro la sua scelta è diversa dal solito e ha reso la sua storia virale su ResetEra. L'utente - Traxus - ha affermato di aver venduto PlayStation 5 per poter espandere la propria collezione di giochi N64.

Traxus ha spiegato di avere due figli piccoli e che, tra tutte le retro console, N64 è la più divertente da usare "specialmente per i più piccoli, grazie a tutti i platform 3D disponibili sulla piattaforma." L'utente afferma di aver giocato a Super Mario 64 con il figlio e di essersi divertito come se fosse ancora il 1996. Il tutto è iniziato quando Traxus ha visto una vecchia TV al lato della strada e si è ricordato dei "vecchi tempi". Da lì, ha deciso di trovare un Sony Trinitron da 27 pollici da usare con N64 e di vendere PS5.

Afferma di "averci guadagnato una piccola cifra" e di averla investita per ampliare la sua collezione di giochi N64. Tra i vari titoli acquistati sono presenti: The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Pokemon Snap, Super Smash Bros. e Tony Hawk's Pro Skater 2. Traxus afferma comunque di essersi divertito con i giochi di PS5 e di volerla riacquistare in futuro. Per il momento, però, ha molti giochi N64 con i quali divertirsi.

Sempre in tema Nintendo 64: Guinness World Records ha premiato la più piccola console creata da un modder. Inoltre, vi ricordiamo che se volete giocare a Super Mario 64 e agli altri due giochi di Super Mario 3D All-Stars su Nintendo Switch, avete tempo solo fino a fine marzo per acquistare la collection.