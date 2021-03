Super Mario 3D All-Stars e Super Mario Bros. 35 stanno per sparire, comprateli ora

Per festeggiare il 35esimo anniversario di Super Mario, Nintendo ha rilasciato Super Mario 3D All-Stars e Super Mario Bros. 35, oltre che il Game & Watch Super Mario Bros. Il primo è un raccolta di tre vecchi giochi (Super Mario 64, Super Mario Galaxy e Super Mario Sunshine), il secondo è un battle royale che ha preso ispirazione dall'idea di Tetris 99 e il terzo è un prodotto hardware nostalgico. La caratteristica che li accomuna, a parte essere dedicati a Super Mario, è che spariranno a fine marzo 2021.

Anche se può sembrare una scelta strana, Nintendo ha deciso di eliminare i prodotti anche dal Nintendo eShop: non è solo la versione scatolata ad essere limitata, quindi, ma anche quella digitale. Ovviamente, nel caso nel quale abbiamo già acquistato Super Mario 3D All-Stars, avrete modo di continuare a giocare e riscaricarlo dall'eShop nel caso nel quale lo abbiate cancellato. Nintendo non vi sottrarrà il vostro acquisto.

Se però ancora non avete comprato Super Mario 3D All-Stars, questo mese (marzo 2021) è la vostra ultima occasione. Se siete abbonati a Nintendo Switch Online, inoltre, potete giocare a Super Mario Bros. 35: il gioco chiuderà i battenti a fine mese e non sarà più possibile accedervi, quindi nel caso nel quale abbiate voglia di provarlo, non tardate a farlo.

Come detto, può sembrare una scelta strana, ma Nintendo lo ha fatto per un motivo per preciso: a spiegarcelo è Bowser (il presidente di Nintendo of America, non il cattivo di Super Mario); ecco perché è un'esclusiva temporale.