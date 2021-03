Foregone, la recensione: un mix che si ferma a un passo dall'eccellenza

Le commistioni di generi diversi danno sempre vita a esperimenti interessanti e già in passato, quando avevamo provato per la prima volta questo Foregone, il feedback era sicuramente positivo, sebbene non riuscisse a brillare di quella luce propria necessaria a renderlo indimenticabile. Va benissimo infatti appoggiarsi alle colonne portanti dei generi di riferimento ma quando il risultato finale è una mistura di Dead Cells , Metroid e Dark Souls ci si aspetta quantomeno che gli elementi caratteristici di quei titoli siano riportati, se non in maniera superiore, quantomeno ad un pari livello. Invece, l'opera di Big Blue Bubble, si ritrova a ballare in un limbo scomodo dove i paragoni in termini di level design e giocabilità non possono essere evitati, facendo uscire la produzione con le ossa rotte dallo scontro. Eppure, durante la nostra lunga cavalcata nei reami di Calagan, non possiamo dire di non esserci divertiti. Scopriamo allora quali sono i motivi di questi chiaroscuri nella nostra recensione di Foregone .

Un confronto inevitabile

Foregone: I Boss sono realizzati in maniera sublime

In Foregone vestiamo i panni di un giudice, una razza di soldati modificati, generati per portare giustizia nelle terre futuristiche e tecnologiche di Calagan. L'ambientazione pronta ad accogliere la nostra eroina strizza volutamente l'occhio alle architetture di Dead Cells e cerca di replicare quel 2.5 di pura pixel art sfruttando i medesimi colori, usando escamotage per la creazione dei livelli già assaggiati ma declinando il tutto in una costruzione prestabilita da metroidvania, abbandonando saggiamente quella generazione procedurale tanto cara a chi ama il Roguelike.

Foregone vuole raccontare una storia precisa attraverso un mondo creato ad HOC, posizionando accuratamente piattaforma dopo piattaforma e generando scorciatoie e passaggi segreti capaci di congiungere tra loro le aree di gioco come nei Souls, o quantomeno ci prova disperatamente. Il risultato finale è in realtà un buon tentativo di replicare quanto già visto ma con un somma tra le parti estremamente più lineare e prevedibile, superata con molta più disinvoltura anche da quella piccola gemma che porta il nome di Carrion. La storia, comunque, non viene quasi mai messa in risalto dai, pochi, dialoghi presenti, quanto piuttosto raccontata in maniera spannometrica da tomi antichi sparsi per tutta l'area di gioco, con un sistema che qui non ci ha convinto pienamente, lasciandoci piuttosto freddini all'intera narrazione. Siamo dunque andati avanti più per il gusto di giocare e superare le varie sfide proposte, anziché appassionarci al racconto e scoprire cosa il futuro avesse in serbo per noi.

Foregone: I nemici sembrano usciti direttamente da Dead Cells

Non uno sforzo enorme comunque, visto che il gameplay si lascia abbracciare piacevolmente con una fluidità discreta seppur non ai livelli che ci saremmo aspettati. Sembra che ci stiamo ripetendo ma in realtà l'intera analisi di Foregone non può che procedere in questo modo: raccontandovi come ogni più piccolo elemento introdotto sia veramente a un passo dall'eccellere per poi perdersi proprio sul più bello. Le animazioni dell'Arbiter, ad esempio, sono fluide ma spesso fanno fatica a concatenare tra loro gli attacchi e anche le azioni più basilari di movimento come i doppi salti o le scivolate per passare al di sotto delle trappole, danno l'impressione di essere sempre slegate. I nemici allo stesso modo ripetono i pattern di attacco con movenze meccaniche, celebrate nella maniera corretta solo attraverso gli scontri coi boss, quelli sì davvero sublimi da vedere, e da combattere.