Top 5 Indie di marzo 2021

Il mese appena concluso abbiamo iniziato a raccontarvi con Top 5 Indie quelli che sono secondo noi cinque dei più interessanti titoli Indie in uscita mese per mese. Dopo un febbraio che ha visto qualche rinvio e qualche inciampo, ci tuffiamo in un marzo molto particolare. Un mese contraddistinto da qualche grande uscita ( Monster Hunter Rise ), qualche curiosità affascinante ( It Takes Two ), ma sostanzialmente un mese che potremmo definire cuscinetto tra la salita iniziale di questo 2021 e la discesa che ci attende. All'interno di questo spartiacque si colloca un sottobosco di titoli Indie e Accessi Anticipati che resta comunque ricco di possibili sorprese e diamanti grezzi che attendono di essere scoperti. Ecco dunque i cinque migliori indie di marzo 2021 .

Everhood

Everhood: una battaglia contro un mostro

Cosa sarà mai un Adventure Action Rhytm & Game? Everhood è la risposta esatta. Chris Nordgren e Jordi Roca hanno infatti sviluppato questo titolo che definire il "Dark Souls dei rhytm & game" non è poi così sbagliato. Difficile, punitivo e carismatico, Everhood vi farà affrontare numerosi mostri, ognuno con il suo stile e il suo genere musicale. Per batterli però, dovrete riuscire a superare delle prove di abilità musicale e di riflessi. Così come nei più classici rhytm & game il campo di gioco sarà uno spartito in movimento in cui riceverete delle "note" verso di voi, al posto di premerle a tempo però, dovrete evitarle. Ogni volta che verrete colpiti perderete della vita e se riuscirete a non subire danni per un breve lasso di tempo, la recupererete.

Video psichedelici (il gioco è veramente poco adatto ai soggetti fotosensibili) e musica ispirata, il viaggio che vi attende potrebbe essere davvero "inaspettato" come si legge negli estratti delle dichiarazioni degli sviluppatori. Il carattere e lo stile di Everhood non sono in discussione, l'originalità anche, riuscirà questo ambizioso titolo a creare un culto attorno a sé come altri Indie prima di lui? Lo scopriremo dal 4 marzo, quando il gioco sarà disponibile su Steam e Switch.