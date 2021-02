Monster Hunter Rise, anteprima: una nuova presentazione per il titolo Capcom

Monster Hunter Rise sarà il titolo per Switch che dominerà questa prima metà del 2021: in uscita a fine marzo, il nuovo episodio della celebre serie Capcom tornerà su console Nintendo dopo qualche anno di pausa in cui ha militato su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Sarà un'esperienza nuova per i possessori della console ibrida che hanno giocato solo la conversione di Monster Hunter Generations Ultimate da Nintendo 3DS a Switch qualche tempo fa: più vicino a Monster Hunter World in termini di gameplay e qualità della vita, Rise offre anche un approccio completamente nuovo per quanto riguarda la mobilità e la dinamicità degli scontri grazie all'introduzione di un nuovo attrezzo chiamato Insetto filo. Ve ne abbiamo parlato a fondo nel nostro recente test della demo che è stata temporaneamente disponibile su eShop, ma Capcom ci ha dato anche l'opportunità di visionare un paio di cacce vere e proprie e di intervistare il producer Ryozo Tsujimoto e il director Yasunori Ichinose. Ecco cos'abbiamo scoperto.

Il villaggio di Kamura

Monster Hunter Rise: a caccia di Almudron.

Come probabilmente saprete già, il nuovo hub di Monster Hunter Rise è il villaggio di Kamura, un delizioso paesino immerso nella natura giapponese: l'ispirazione medievaleggiante ricorda tantissimo Monster Hunter Portable 3rd per PSP, che non è mai arrivato in Occidente, e non è un caso dato che il director era lo stesso Ichinose di Rise. La presentazione di Capcom ci ha quindi portato a visitare il villaggio, seguendo i preparativi di un cacciatore che si appresta a partire in missione. Abbiamo finalmente visto da vicino i servizi storici della serie, a cominciare dalla cucina: in Monster Hunter Rise si mangiano i dango, una specie di gnocco giapponese servito a tre pezzi in uno spiedo. Come al solito, sbloccheremo diversi tipi di ingredienti e potremo scegliere menù predefiniti oppure personalizzati, combinando i dango come più ci aggrada per ottenere diversi bonus all'inizio della missione successiva. Consumato il pasto, si ricomincia a girare per il villaggio, accompagnati da una canzone di sottofondo, completamente in giapponese, che dà all'esperienza un tocco decisamente più curato e sofisticato rispetto alle solite musichette.

Monster Hunter Rise: il ritorno del Tigrex.

Il villaggio sorge sul dorso di una montagna, sopra una spettacolare cascata, e una cosa di cui ci siamo resi conto è che il cacciatore può muoversi liberamente usando l'Insetto filo, non tanto per raggiungere in fretta ogni destinazione, ma anche per salire sopra le strutture e ammirare il panorama dall'alto. Realisticamente non serve a nulla, ma contribuisce a dare una maggiore sensazione di libertà che fa sembrare il passato persino Monster Hunter World. Nella zona adiacente alla piazza del villaggio, troviamo l'area dedicata ai compagni Felyne e Canyne gestita dal maestro Shirubei, che ci introduce ai servizi attivi. Iori è l'assistente incaricato di gestire i nostri compagni: qui possiamo reclutare i Canyne e i Felyne, cercando quelli più adatti a noi. Torna quindi il sistema a tipi e abilità già visto in Monster Hunter 4 Ultimate: ogni compagno Felyne - bombardiere, supporto, lotta e così via - conosce fino a cinque abilità diverse, che imparerà progressivamente via via che aumenta di livello combattendo insieme a noi. I Canyne, invece, non sembrano possedere abilità specifiche, e le loro capacità in combattimento sono determinate dai tre pezzi di equipaggiamento che indossano: arma, sciarpa e sella.

Monster Hunter Rise: combattimento col Somnacanth.

Nella stessa zona è possibile mandare i Felyne in panchina a cercare materiali per noi mentre siamo a caccia, parlando con un PNG chiamato Korobashi, oppure comprare le merci che Rondine troverà durante i suoi viaggi per il mare. Sono le funzioni che abbiamo già visto nei Monster Hunter più recenti, e non dovrebbero sorprendere gli appassionati della saga Capcom, i quali si sentiranno subito a casa.

Dopo aver sostato brevemente nella piazzetta dedicata ai compagni, il nostro cacciatore è tornato in città e si è avvicinato a Senri il postino, un Felyne che ha attirato la sua attenzione con un colorato fumetto. "È importantissimo!", dice, e in effetti lo è: questo PNG serve a mettere Kamura online oppure offline. Infatti, durante l'evento cataclismatico conosciuto come "la Furia", i cacciatori non possono uscire dal villaggio, che va offline per seguire la campagna narrativa. Impostandolo su online, però, la campagna si mette in stand-by e gli altri giocatori possono unirsi a noi per socializzare o prepararsi alla prossima caccia. Senri, comunque, gestisce un nutrito elenco di funzioni che permette di consultare la lista amici, accedere al Nintendo eShop, scaricare contenuti aggiuntivi e così via.

Monster Hunter Rise: il minaccioso Rakna-Kadaki.

Ovviamente è possibile creare anche una stanza per una partita in locale e impostare vari parametri per personalizzarla. La presentazione ci mostra quindi l'area riservata agli ultimi preparativi, dove peraltro troveremo Minoto, la gemella di Hinoa, dietro al suo bancone delle missioni. Queste ultime si dividono per tipologie come al solito - ci sono le missioni urgenti, quelle di basso grado e quelle opzionali - ma un indicatore ci dice chiaramente quante ne dobbiamo completare per sbloccare il livello di difficoltà successivo e le nuove missioni che portano avanti la storia. Tra l'altro, in questi pochi istanti abbiamo intravisto una vecchia conoscenza che proviene direttamente da Monster Hunter World: uno dei bersagli da cacciare, infatti, era proprio il buffo Pukei-pukei. Nell'attesa prima di partire, il cacciatore di Capcom si diletta a giocherellare col suo Canyne mentre i suoi compagni di avventura entrano nella partita, mangiano alla mensa e si uniscono alla missione: il mostro che affronteranno è un Khezu.