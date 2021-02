Final Fantasy 7 The First Soldier, trailer: Nomura parla di questo battle royale

Durante lo State of Play del 25 febbraio, Sony ha annunciato l'arrivo di Final Fantasy 7 Remake Intergrade, una versione potenziata delle avventure di Cloud esclusiva per PS5. Non si è trattato però dell'unica novità dedicata alla saga. Square Enix ha infatti mostrato, dopo l'evento, anche Final Fantasy 7 The First Soldier: un battle royale per iOS e Android. Ecco a voi il trailer ufficiale e alcuni dettagli da Nomura in persona.

Nomura è stato intervistato da Famitsu e ha spiegato che Final Fantasy 7 The First Soldier è ambientato vari anni prima dell'inizio delle avventure di Cloud, come possiamo vedere anche nel trailer. La Shinra è stata da poco fondata ed è in cerca di candidati per il progetto Soldier. In termini di trama, visto che parliamo di un battle royale, Nomura conferma che non ci sarà molta narrazione, ma tutto quello che troveremo ha una giustificazione per il mondo di Final Fantasy 7.

Viene poi fatto notare che nel trailer di Final Fantasy 7 The First Soldier i giocatori combattono contro macchine Shinra: Nomura spiega che il motivo è la volontà della Shinra di simulare veri combattimenti per analizzare le capacità dei cadetti. Più interessanti i commenti sulle modalità: ci sarà una modalità Solo e una modalità Trio e la vittoria, come in ogni battle royale, va all'ultimo giocatore (o all'ultima squadra) ancora vivo.

Questo battle royale avrà comunque delle meccaniche da gioco di ruolo: sconfiggendo mostri saliremo di livello e potremo raccogliere oggetti (ad esempio cure). Secondo Nomura, i giocatori più casual apprezzeranno il gioco poiché potranno prepararsi agli scontri con gli altri giocatori potenziando prima il personaggio.

Potete infine vedere il trailer di Final Fantast 7 Ever Crisis: una raccolta per iOS e Android di tutti (tutti!) i capitoli della saga Final Fantasy 7. Inoltre, non dimenticate le novità su Intergrade, la versione PS5 del gioco con il DLC di Yuffi.