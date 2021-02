Final Fantasy 7 Remake Intergrade per PS5 annunciato con data d'uscita ufficiale

Nel corso dello State of Play, Square Enix ha annunciato Final Fantasy 7 Remake Intergrade, ossia la versione PS5 del gioco con data d'uscita fissata al 10 giugno 2021, con grafica migliorata e un nuovo capitolo con protagonista Yuffie Kisaragi.

Da notare che chi possiede la versione PS4 potrà fare l'upgrade gratuito alla versione PS5, ma dovrà acquistare a parte l'episodio di Yuffie, di cui ancora non si conoscono prezzo e caratteristiche. Probabilmente più di qualcuno storcerà il naso nel vedere Yuffie a Midgar, ma è evidente che Square Enix intende sfruttare il lavoro fatto sul gioco in ogni modo possibile.

Per annunciare Final Fantasy 7 Remake Intergrade per PS5 Square Enix ha pubblicato due trailer, uno di presentazione, che trovate in testa alla notizia, e l'altro di comparazione tra le versioni PS4 e PS5, che trovate qui di seguito.

Naturalmente la presentazione non ha fatto cenno alla possibilità che Final Fantasy 7 Remake Intergrade arrivi anche su PC e Xbox Series X/S, ma non è escluso che possa accadere, visto che non si parla da nessuna parte di esclusiva PS5 e che l'esclusiva di Final Fantasy 7 Remake per PS4 scadrà ad aprile 2021. Comunque sia staremo a vedere.