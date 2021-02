Kena: Bridge of Spirits, data di uscita e nuovo trailer dallo State of Play

Kena: Bridge of Spirits è tornato a farsi vedere in trailer allo State of Play di stasera, portando con sé soprattutto una data di uscita finalmente fissata per il gioco su PS5, PS4 e PC: arriverà il 24 agosto 2021, almeno per quanto riguarda le piattaforme PlayStation.

Il nuovo trailer di Kena: Bridge of Spirits mostrato in queste ore mischia scene di gameplay e momenti narrativi d'intermezzo, dando modo di entrare nelle particolari atmosfere del gioco Ember Lab e apprezzarne ancora una volta il fascino molto peculiare, dato dal misto di elementi fiabeschi e fantasy con un gusto quasi orientale.

Smentendo dunque la voce di corridoio che lo voleva tra i PlayStation Plus di marzo, Kena: Bridge of Spirits si farà invece attendere un po' più del previsto, arrivando in piena estate, ma sembra valerne la pena, per quanto visto anche in questi nuovi materiali.

Qualche tempo fa, erano emersi alcuni dettagli su gameplay e combattimento, oltre all'uso particolare del DualSense: il gioco è un action adventure in terza persona "wide linear", definizione al momento molto in voga e riferita a un gioco essenzialmente lineare, ma che consente anche un certo grado di esplorazione libera all'interno di un percorso imposto ma non troppo stringente.

All'interno c'è spazio per puzzle, esplorazione e anche combattimenti, con l'interazione che si basa molto sull'utilizzo da parte di Kena di un particolare strumento versatile che all'occorrenza passa dall'essere un bastone, in grado di controllare le creaturine visibili anche nel trailer, a una sorta di arco magico. Proprio in quest'ultima configurazione entrano in scena le caratteristiche del DualSense, in quanto i grilletti adattivi si attivano per restituire una sensazione tattile della tensione dell'arco e del livello di potenza inferto al colpo.