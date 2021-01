Kena: Bridge Of Spirits: uso del DualSense e dettagli su gameplay e combattimento

Kena: Bridge Of Spirits è uno dei titoli più interessanti tra quelli in uscita nel prossimo periodo, trattandosi peraltro di uno dei primi giochi annunciati con PS5, dunque accogliamo con interesse questo nuovo aggiornamento sul sistema di controllo con DualSense e combattimento da parte degli sviluppatori Ember Lab.

Dopo il ritardo iniziale, con l'uscita posticipata rispetto al lancio inizialmente previsto a fianco di PS5, ormai non dovrebbero più esserci problemi e il gioco dovrebbe arrivare come promesso nel primo trimestre del 2021 su PC, PS4 e PS5, anche se non ha ancora una data di uscita.

Si tratta di un action adventure in terza persona caratterizzato da un look molto particolare, tra il fiabesco e l'anime, che lo rende piuttosto vicino a un film d'animazione in computer grafica specialmente nelle scene d'intermezzo.

È considerato un gioco "wide linear", definizione al momento molto in voga e utilizzata spesso per gli action in terza persona da parte di Sony: significa che si tratta di un gioco essenzialmente lineare, ma che consente anche un certo grado di esplorazione libera all'interno di un percorso imposto ma non troppo stringente.

Per quanto riguarda il sistema di combattimento, Kena: Bridge Of Spirits vede la protagonista utilizzare soprattutto un particolare strumento versatile che all'occorrenza passa dall'essere un bastone a una sorta di arco magico. Proprio in quest'ultima configurazione entrano in scena le caratteristiche del DualSense, in quanto i grilletti adattivi si attivano per restituire una sensazione tattile della tensione dell'arco e del livello di potenza inferto al colpo.

Oltre a questo, Mike Grier di Ember Lab ha spiegato la volontà di sfruttare al meglio il feedback aptico del controller PS5, ma su questo non ci sono ancora dettagli molto precisi al riguardo. Di recente, abbiamo visto nuove immagini di Kena: Bridge Of Spirits che ne hanno confermato ulteriormente il fascino.