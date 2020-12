Kena: Bridge of Spirits sempre più affascinante nelle nuove immagini

Kena: Bridge of Spirits è uno dei giochi più interessanti tra i progetti indie previsti per l'inizio del 2021 e si dimostra ancora più affascinante con le nuove immagini pubblicate in questi giorni dal team Ember Lab.

Dopo le immagini pubblicate qualche giorno fa, il team ha continuato a stuzzicare le curiosità dei fan con una serie di tweet anche nei giorni delle feste e dintorni, consentendo dunque di vedere altri scorci di questo interessante action adventure in arrivo su PC, PS4 e PS5.

Dopo il posticipo annunciato lo scorso settembre, Kena: Bridge of Spirits è ora previsto per il primo trimestre del 2021 e non dovrebbe andare incontro a ulteriori ritardi, come riferito anche di recente dagli sviluppatori, che nel frattempo continuano a mostrare lo stato dei lavori con le immagini pubblicate.

Una caratteristica distintiva del gioco è il fatto di vedere la protagonista in grado di controllare diverse creature chiamate Rot, ovvero quei piccoli esserini neri che si vedono anche nelle nuove immagini, con la possibilità di utilizzarli per risolvere enigmi o in combattimento.

È possibile raccoglierne fino a 100 e a quanto pare, nella versione PS5, potranno essere visualizzati tutti contemporaneamente su schermo, cosa che invece non avverrà su PS4 per l'evidente differenza di calcolo computazionale possibile sulle due piattaforme.

Riportiamo qui sotto i vari tweet di Ember Lab e le nuove immagini raccolte all'interno della galleria dedicata a Kena: Bridge of Spirits.