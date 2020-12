Call Of Duty Warzone: guida alle devastanti armi di Black Ops Cold War

È trascorso quasi un anno dall'arrivo di Call Of Duty Warzone, un vero e proprio fenomeno mediatico in questo particolare 2020. Complice anche la quarantena durante la quale è stato rilasciato, i videogiocatori si sono letteralmente paracadutati a Verdask per tentare di sopravvivere in avvincenti match da decine di partecipanti. Per chi non lo conoscesse ancora, si tratta di un gioco free-to-play basato principalmente sulla sua modalità battle royale, in grado di offrire un buon livello di sfida con il classico sistema di shooting tanto caro agli appassionati di Call Of Duty. Come di consueto a novembre è stato rilasciato il nuovo capitolo di questa interminabile saga, caratterizzato da un ritorno di Treyarch con il suo brand Black Ops.

L'ambientazione proposta è quella della Guerra Fredda negli anni '80 e di conseguenza i protagonisti sono muniti di tutto l'arsenale ad attrezzatura bellica legata a quell'epoca. Dalle classiche armi come il fucile tattico M16, fino alla mitraglietta AK-74U passando per armamenti più folkloristici come la macchinina telecomandata RC-XD. Tutti questi contenuti presenti in Call Of Duty: Black Ops Cold War sono stati implementati in Warzone, sia nel sistema di loot del gioco che nelle classi personalizzate, aumentando così notevolmente la varietà dei nostri equipaggiamenti, serie di uccisioni, accessori ed altre piccole chicche. Oggi andremo a scoprire quali armi e accessori di Black Ops Cold War risultano indispensabili per la nostra sopravvivenza a Verdansk, proponendovi diverse configurazioni veramente ottime per ogni stile di gioco.