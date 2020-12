Ruined King: A League of Legends Story, anteprima e intervista a Joe Madureira

Mentre del famoso picchiaduro ci sono ancora pochi dettagli e dell'MMO ufficiale sono uscite poche notizie sulla pubblicazione, è certo che il prossimo titolo in arrivo sarà un gioco di ruolo a turni basato sull'impronta di Battle Chasers , Ruined King: A League of Legends Story. L'idea di partenza ci trova estremamente favorevoli perché il buon Joe Madureira e i suoi di Airship Syndicate, dopo aver abbandonato la saga di Darksiders, hanno dimostrato di saperci comunque fare e quel tratto distintivo riconoscibile è stato declinato in maniera perfetta. Da qualche settimana a questa parte sono usciti diversi dettagli nuovi sul progetto, vediamo cosa è emerso in questa nostra anteprima. Qualche giorno fa abbiamo anche potuto passare alcuni minuti in compagnia di Madurerira che ci ha raccontato certi retroscena dietro a questo interessante progetto.

Finalmente inizia a svelarsi il piano di Riot Games per invadere il mercato del gaming in ogni sua forma e dopo aver lanciato Legends of Runeterra , Valorant e League of Legends: Wild Rift è giunto il momento di cedere lo scettro a studi di terze parti così da poter ampliare il ventaglio di generi coperti, evitando al contempo di dover costruire internamente uno più team di sviluppo dedicati.

La storia fino a questo punto

Come il titolo lascia intendere, Ruined King: A League of Legends Story metterà in primo piano il passato e la storia dei protagonisti, ponendo l'accento sulla particolare regione di Bilgewater. I sei campioni scelti per questo appuntamento sono Miss Fortune, Illaoi, Braum, Pyke, Ahri e l'immancabile Yasuo, ormai infilato in qualsiasi produzione visto l'enorme successo che ha sul pubblico. La narrazione vuole i nostri impegnati a risolvere uno strano mistero, ma la trama in generale non sembra ancora stata essere rivelata in toto, ponendola come grosso punto interrogativo sull'intera produzione. Sappiamo per ora che i nostri dovranno attraversare indenni le isole Ombra e da quanto si è visto, almeno per il momento, non figurano campioni avversari da affrontare anche se la cosa, ammettiamo, potrebbe farci storcere il naso.

La paura più grande infatti che abbiamo per l'intero progetto è che sia una copia carta carbone di Battle Chasers, un semplice reskin che, per chi ha già giocato il titolo sopracitato, risulterebbe un fastidioso deja vu. Con una visione più ampia però, guardando il risvolto positivo della cosa, avremo un gioco solido capace di sfruttare personaggi conosciuti e amati, un binomio che porterà per forza di cose benefici sia a Riot sia ad Airship Syndicate. Dai pochi scorci di gameplay mostrati durante i The Game Awards infatti, si è potuto osservare l'Active Time Battle di Battle chasers anche se, almeno sulla carta, armi, equipaggiamenti ed abilità saranno poi declinati in salsa League of Legends, facendo così felici tutti i fan. Possiamo aspettarci dunque di scegliere dal pool di sei eroi iniziali i tre campioni che ci accompagneranno in battaglia, favorendo probabilmente Illaoi come tank al posto di Alumon e Miss Fortune nelle veci di Monika.