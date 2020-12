Genshin Impact, una Jean regale nel cosplay di hendoart

Genshin Impact offre veramente un sacco di soluzioni per cosplayer, considerando l'ampio cast di cui dispone e di cui abbiamo un esempio pratico in questa Jean elaborata da hendoart, in un cosplay decisamente regale.

Jean Gunnhildr è una combattente giocabile all'interno del cast di Genshin Impact, discendente di un prestigioso clan di guerrieri e Grand Master dei Cavalieri di Favonius, che in italiano forse non suona particolarmente bene ma si tratta di un antico ordine posto a protezione di Mondstadt.

Esteticamente, gli art originali che si riferiscono a Jean si richiamano ai cavalieri europei del 700 o 800 e anche il portamento e il carattere del personaggio in questione richiamano un po' le caratteristiche classiche cavalleresche, nonostante in questo caso si tratti di una ragazza.

Tra i vari personaggi di Genshin Impact, in effetti Jean si distingue per notevole eleganza e serietà, come impone il suo ruolo di Acting Grand Master, oltre ad essere ovviamente una combattente decisamente letale, a dispetto del suo aspetto leggiadro.

Il cosplay di hendoart risulta particolarmente curato soprattutto nel costruzione del costume, che ricalca quello originale anche nelle complesse finiture e negli emblemi con cui è decorato.

