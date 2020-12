Persona 5: il cosplay di Ann di Luxlocosplay ci augura felice Santo Stefano

Passato il Natale, abbiamo ancora un'intera giornata da festeggiare. Per il giorno di Santo Stefano Luxlocosplay ci tiene compagnia col suo cosplay in versione natalizia di Ann Takamaki, uno dei molteplici personaggi di Persona 5 e Persona 5 Strikers.

Il cosplay di Luxlocosplay non si basa sul costume originale, come è ovvio, ma nella sua versione natalizia, disponibile in un DLC. Anche se molto "semplice", Luxlocosplay spiega che realizzare questo cosplay di Ann Takamaki da Persona 5 non è stato semplice. La scelta del miglior paio di shorts è stata dura ma la scelta finale "ha aiutato il suo corpo a sembrare più longilineo, similarmente al personaggio di partenza".

Gli alberi di Natale sullo sfondo e la calza appesa alla parete chiudono poi il cerchio di questo cosplay di Anna Takamaki non certamente convenzionale ma innegabilmente efficace.

