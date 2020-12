Persona 5, il cosplay di Ann di moonlinnie è pronto a rubarvi il cuore

Ann è decisamente uno dei personaggi più amati e intriganti di Persona 5. Dietro la sua grande bellezza e apparente freddezza, infatti, si nasconde una ragazza complessa e coraggiosa, che ha a cuore il benessere dei suoi amici. Il cosplay di Ann di moonlinnie la raffigura nella sua versione da Ladro Fantasma, ovvero il gruppo di ladri che lei e Joker impersonano per rubare il cuore dei malvagi della città.

Persona 5 è sicuramente uno dei giochi più amati degli ultimi anni. Lo è sicuramente per lo stile giovane e graffiante, ma anche per le tematiche affrontate e le ottime meccaniche di gioco. Quello che, però, rimane sicuramente in mente di Persona 5 è il variegato cast di personaggi. Tra i questi spunta Ann Takamaki, la bionda del gruppo, una ragazza dalla bellezza esplosiva e dal carattere altrettanto pericoloso.

Moonlinnie, avvolta in una tuta di pelle rossa e borchie interpreta alla perfezione Panther, l'aggressiva e sensuale Ladra Fantasma. Lo sguardo provocante, i capelli biondi e il decolté in bella mostra, per una volta, sono perfettamente in linea col personaggio originale. L'essere tutta rossa, inoltre, aggiunge un pizzico di spirito natalizio a questo cosplay.

Cosa ne dite? Nel caso in cui stiate cercando un'altra interpretazione di Ann Takamaki date un'occhiata all'esplosivo cosplay di Hane Ame. Mentre cambiando genere, il cosplay sexy di Bunny Bulma di mikomincos è un classicone.