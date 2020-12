Dragon Ball Z: il cosplay sexy di Bunny Bulma di mikomincos è da sangue al naso

Il cosplay sexy di Bunny Bulma di Dragon Ball Z realizzato da mikomincos è davvero... sexy. Non c'è altro modo di definirlo. Il personaggio è riconoscibile soprattutto nella parrucca e nelle orecchie da coniglietta, mentre tutto il resto è a libera interpretazione della cosplayer, che evidentemente aveva finito il soldi per cucire la parte inferiore. Si scherza, ma non troppo.

La cosplayer mikomincos ci delizia quindi con una Bunny Bulma nella fase 2, anche 3 a ben vedere, ammiccante e provocante, nonché pronta a far esplodere il suo lato più nascosto, magari per ottenere qualche nuovo Patreon. Gli amici del club della mano tremula ne saranno sicuramente estasiati.

