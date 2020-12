Cyberpunk 2077, Ciri è presente nel sexy cosplay di Mia Malkova

Ciri è davvero presente in Cyberpunk 2077 sotto forma di easter egg? Non è chiaro, ma possiamo senz'altro accontentarci dell'impattante cosplay realizzato per l'occasione da Mia Malkova.

La celebre pornostar americana si dedica ormai da tempo anche all'attività di modella e al gaming, con qualche sortita nel mondo del cosplay che non le riesce affatto male, come si può vedere nella foto in calce.

Come scritto in apertura, l'interpretazione di Mia collegata ai rumor che volevano Ciri in Cyberpunk 2077, poi smentite da CD Projekt RED ma riprese da Pavel Bondarenko nello splendido artwork che abbiamo utilizzato per questa notizia.

A proposito di Cyberpunk 2077, come saprete è stato appena rilasciato l'aggiornamento 1.05, che tuttavia non sembra risolvere i problemi su PS4. Vabbè, tiriamoci su il morale in qualche altro modo.