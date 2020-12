No More Heroes 1 e 2 per PC classificati dalla ESRB, uscita a breve?

No More Heroes e No More Heroes 2: Desperate Struggle sono stati classificati in versione PC dalla ESRB, la board americana che si occupa appunto di classificare i prodotti di intrattenimento per le varie fasce d'età.

Esattamente come accaduto per le edizioni Nintendo Switch, classificate in quel caso a Taiwan, immaginiamo che l'uscita dei due titoli avverrà a breve e che sempre a breve assisteremo a un annuncio ufficiale.

Come certamente saprete, si tratta dei primi due episodi della serie action creata da Suda51 in cui vestiamo i panni di Travis Touchdown, un abilissimo killer professionista armato di katana laser.

Disegnati originariamente per Wii, i giochi in questione sfruttavano la rilevazione di movimento del controller Wii-mote per consentirci di sferrare i colpi in maniera diretta, agitando le braccia.

A proposito di Travis Touchdown, il personaggio farà il proprio ritorno in No More Heroes 3 per Nintendo Switch, in arrivo nel corso del 2021.