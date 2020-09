No More Heroes 3 per Nintendo Switch rinviato al 2021, Suda51 scrive ai fan

No More Heroes 3 per Nintendo Switch è stato rinviato al 2021: Suda51 ha scritto una lettera ai fan per spiegare i motivi dietro tale decisione.

Annunciato durante il Nintendo Direct dell'E3 2019, No More Heroes 3 è stata una delle vittime dell'emergenza sanitaria, che ha rallentato in maniera importante i lavori e costretto appunto il team di sviluppo a rinviare l'uscita al prossimo anno.

Non ci sono tuttavia solo cattive notizie: Goichi Suda ha annunciato di aver dato vita a una collaborazione con il fumettista Darick Robertson, co-creatore della serie The Boys. Qui trovate il primo risultato di tale accordo.

"Tutti i componenti di Grasshopper hanno lavorato il più duramente possibile per sviluppare il gioco nella speranza di pubblicarlo entro il 2020, ma gli effetti della pandemia si sono rivelati davvero nefasti in tal senso, causando gravi ritardi", ha scritto Suda.

"Ora che siamo riusciti a organizzare di nuovo i lavori, abbiamo deciso di dare priorità alla qualità e, di conseguenza, rimandare il lancio del gioco. Ci dispiace molto, sappiamo che tutti stavate aspettando novità su No More Heroes 3 e speriamo possiate accettare questa scelta."