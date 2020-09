Prince of Persia Remake compare su Amazon nelle versioni PS4 e Xbox One

Prince of Persia Remake è comparso nel listino di Amazon UK con le versioni PS4 e Xbox One, nonché un placeholder che colloca l'uscita del gioco entro la fine del 2020.

Secondo il giornalista Jason Schreier Prince of Persia Remake verrà annunciato durante l'Ubisoft Forward di stasera, dunque ormai non manca tantissimo e potremo finalmente scoprire le intenzioni della casa francese nei confronti della serie di Prince of Persia.

Sarà molto interessante, in particolare, capire se il gioco sarà effettivamente un remake o una semplice remaster, ma soprattutto a quale episodio farà riferimento. Quello in cel shading del 2008? Oppure uno dei capitoli classici?

Dopo l'annuncio dell'escape game Prince of Persia: The Dagger of Time avevamo un po' perso le speranze di rivedere il franchise su PC e console, ma a quanto pare ci sbagliavamo.

Seguiremo Ubisoft Forward in diretta a partire dalle 18.00, con una Royal Rumble redazionale a cui farà seguito un lungo pre-show e infine l'evento in sé, commentato dalla redazione.