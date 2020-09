Prince of Persia Remake sarà annunciato durante l'Ubisoft Forward, per Schreier

Secondo Jason Schreier, giornalista di Bloomberg e persona solitamente ben informata sui fatti, il remake di Prince of Persia non solo esiste, ma Ubisoft sarebbe in procinto di annunciarlo a breve. Secondo il collega, infatti, l'occasione giusta per questo annuncio sarà il prossimo Ubisoft Forward, che sarà pubblicato settimana prossima.

Sono ormai diversi mesi che si vocifera del ritorno di Prince of Persia, ma adesso sembra davvero che ci siamo. Si tratta sempre di un rumor, quindi tutto va preso con le dovute precauzioni, ma le voci che lo sostengono sono sempre più insistenti e affidabili. Secondo queste voci non si tratta di un Principe di Persia qualsiasi, ma di The Sands of Time, l'amatissimo reboot della serie del 2008.

Un gioco che ha dato nuova linfa alla serie, introducendo personaggi inediti e stravolgendo il gameplay classico, pur rimanendo fedele allo stile e alle idee del gioco originale. Un capolavoro senza tempo, che ci piacerebbe rivedere in azione, magari sottoforma di remake, più che di remaster.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe poterlo rigiocare?