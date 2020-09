Super Mario 3D World su Nintendo Switch sembra più veloce che su Wii U

Probabilmente avrete già ammirato più volte la conferenza Nintendo Direct della giornata di ieri, dedicata a Super Mario, sognando tutti i titoli in arrivo. Tra questi spicca Super Mario 3D World + Bowser's Fury, porting dell'originale per Nintendo Wii U. Nel trailer il gameplay appariva molto scattante, non è vero?

Proprio questo è il punto: pare che Super Mario 3D World su Nintendo Switch sia più veloce che su Wii U, e non di poco: del 20-30% in più rispetto alla versione orignale per la scorsa console Nintendo. Solo un'impressione? Può darsi, ma GameXplain ha voluto vederci chiaro, tanto per essere sicuri.

Ed effettivamente la redazione di GameXplain ha confermato che Super mario 3D World su Nintendo Switch è più veloce: non si tratta solo di frame rate e comparto tecnico, ma proprio di velocità fine a sé stessa del gioco. Chiaramente potrebbe trattarsi semplicemente di un filmato velocizzato manualmente da Nintendo, non di un vero e proprio gameplay più rapido, ma prendiamone atto.

Altro al video che vi riportiamo poco più avanti, c'è una domanda che vogliamo farvi: voi acquisterete nuovamente Super Mario 3D World su Nintendo Switch, il prossimo anno? Fatecelo sapere con un commento.