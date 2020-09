Super Mario 3D World + Bowser's Fury annunciato per Nintendo Switch con data di uscita e trailer

Super Mario 3D World + Bowser's Fury per Nintendo Switch è emerso a sorpresa, come tutto il resto del Nintendo Direct di oggi, con un trailer di presentazione che conferma l'arrivo per il 12 febbraio 2021 del capitolo uscito su Wii U in una versione apposita, presentata in trailer.

Si tratta, sostanzialmente, del capitolo creato per Wii U e riproposto in forma rielaborata ed espansa in questa versione Nintendo Switch, annunciato durante il Nintendo Direct per il 35° anniversario di Super Mario. A quanto pare, si tratta di tutti i contenuti dell'originale più qualche aggiunta, riguardante anche il multiplayer.

Il caos multiplayer invade Nintendo Switch, a quanto pare: "Questa versione migliorata di Super Mario 3D World, pubblicato in origine per Wii U, è giocabile in coop sia online sia in multiplayer locale e offre un'ampia varietà di fantasiosi livelli", si legge nel comunicato stampa diffuso da Nintendo, che annuncia anche maggiori dettagli rivelati in futuro.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury arriva su Nintendo Switch il 12 febbraio 2021 e in concomitanza con il gioco saranno resi disponibili anche nuovi amiibo di Mario gatto e Peach gatto, in una confezione che li include entrambi.

Unisciti a Mario, Luigi, la Principessa Peach e Toad in una missione per salvare il Regno delle fate in Super Mario 3D World + Bowser's Fury per Nintendo Switch! Bowser ha rapito la princifata, e tocca ai nostri eroi liberarla!

Scala le pareti e graffia i nemici con la super campanella, crea cloni di te stesso con la doppia ciliegia o mettiti un cubo cannone in testa per sparare proiettili contro i nemici. Questa versione migliorata di Super Mario 3D World include anche miglioramenti del gameplay, come una velocità di corsa più elevata per tutti i personaggi e la possibilità di salire ancora più in alto con la super campanella. Puoi persino giocare con i comandi di movimento!

Oltre a giocare in cooperativa insieme a un massimo di tre amici, i giocatori possono ora anche godersi il caotico divertimento multiplayer online!