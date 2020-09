Fortnite, come danzare in cima a diverse teste di Sentinel nel cimitero di Sentinel

Vi abbiamo avvisato che le nuove sfide di Fortnite della Settimana 2 sono ora disponibili, dunque nulla di cui stupirsi se nel menù di gioco vi ritrovate la dicitura Danza in cima a diverse teste di Sentinel nel cimitero di Sentinel: è proprio una delle nuove missioni da portare a termine. Con l'aiuto della nostra guida ci impiegherete circa un minuto.

Per completare la sfida della Settimana 2 di Fortnite Stagione 4 in questione, non vi basta sapere come danzare in cima a diverse teste di Sentinel. Prima di tutto bisogna chiedersi cosa diamine sono i Sentinel: robottoni giganti prelevati di peso dal mondo della Marvel, e piazzati a sud dell'Autorità (sulla mappa di gioco di Epic Games) e poco più a ovest del Lago Languido.

In questa posizione troverete un vero e proprio cimitero di rottami, sentinelle distrutte da chissà chi (forse da Galactus). Ad ogni modo, voi dovrete (evitando accuratamente la presenza di nemici) atterrare sulle singole teste dei robot e poi lanciare un balletto, tutto qui. Fortnite vi assegnerà poi immediatamente i punti esperienza previsti.

La missione può essere completata in qualsiasi modalità di gioco, dunque noi vi consigliamo di tentare la fortuna su Rissa a Squadre dove - pur venendo eliminati - vi è sempre il respawn dell'eroe. Eccovi un video da seguire passo passo per non commettere errori.