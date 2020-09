Fortnite Stagione 4, sfide della Settimana 2 disponibili: l'elenco da Epic Games

Le sfide della Settimana 2 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 sono ufficialmente disponibili. Non poteva essere diversamente: gli sviluppatori di Epic Games le pubblicano ogni giovedì, e oggi 3 settembre 2020 è appunto un giovedì.

Mai come nella Stagione 4 di Fortnite le missioni settimanali si riveleranno fondamentali per completare il Pass Battaglia a Pagamento: occorrono difatti moltissimi punti esperienza per arrivare al livello 100. Il livello di difficoltà delle nuove sfide non è particolarmente elevato, ma alcune richiederanno di svolgere compiti ben precisi; pacchetto Il Serpente di Strada a parte, le sfide rappresentano la seconda grande novità delle settimana per Fortnite.

Per questo motivo, non appena possibile vi forniremo delle guide adeguate, e possibilmente dei video. Intanto potete dare un'occhiata all'elenco di Epic Games con tutte le sfide della Settimana 2 di Fortnite Stagione 4. Dovreste anche sbloccare Red She-Hulk (versione cremisi del personaggio) portandole a termine tutte quante.

Esamina dei forzieri a Borgo Bislacco [nuova versione del "cerca forzieri", ma il compito è identico]

Eliminazioni all'Autorità

Danza in cima a diverse teste di Sentinel nel cimitero di Sentinel

Distruggi barche a Scogliere Scoscese

Sfida Dilbort 1 [missione probabilmente legata all'uso di abilità e superpoteri]

Guida un motoscafo sotto punti di colori diversi

Esamina forzieri S.H.I.E.L.D. nei Quinjet [sono le casse di colore nero, non i normali forzieri]

Infliggi danni agli avversari al Gattogrill