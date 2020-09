Fortnite, Pacchetto Il Serpente di strada disponibile: contenuti e prezzo

Il Serpente di strada è il nuovo pacchetto di Fortnite Battaglia Reale, reso disponibile proprio in questi giorni in occasione della Fortnite Capitolo 2 Stagione 4. Nel momento in cui scriviamo potete già acquistarlo su qualsiasi piattaforma di gioco e su PC... con l'eccezione di dispositivi iOS, naturalmente, in seguito alla guerra tra Epic Games ed Apple.

Ma cosa include il Pacchetto Il Serpente di strada di Fortnite? Si tratta di uno di quei mini-bundle molto convenienti per i giocatori. Troverete dunque tra i contenuti la skin Cercatore, il dorso decorativo Zaino nunchaku, poi ancora il piccone Lama di strada e infine anche 600 V-buck spendibili sulla piattaforma di gioco dove effettuerete l'acquisto.

Il prezzo del pacchetto è fissato a 3,99 euro, in seguito al taglio di prezzo definitivo che di recente ha coinvolto i V-buck di Epic Games; in precedenza gli starter pack costavano invece 4,99 euro. Lo acquisterete? Qui di seguito vi elenchiamo tutti i contenuti in un elenco, e ve ne proponiamo anche un'immagine. Da ultimo ricordiamo che oggi Epic Games dovrebbe rilasciare le nuove sfide della Settimana 2 della Stagione 4.

600 V-buck

Costume Cercatore

Dorso decorativo Zaino nunchaku

Piccone Lama di strada