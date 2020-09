Microsoft Flight Simulator, un emozionante video sulle note di What a Wonderful World

Microsoft Flight Simulator ci mostra le bellezze del mondo in un emozionante video fan-made che accompagna le sequenze di gameplay con il brano What a Wonderful World di Louis Armstrong.

Accolto con voti stellari nelle recensioni internazionali, Microsoft Flight Simulator include tanti posti affascinanti da visitare, e questo trailer, rilanciato su Twitter da Geoff Keighley, rende molto bene l'idea.

Come scritto dal nostro Pierpaolo Greco nella recensione di Microsoft Flight Simulator, la simulazione prodotta da Microsoft mette l'intero mondo a nostra disposizione nell'ambito di un comparto tecnico straordinario.

Parliamo infatti di un titolo che include oltre 37.000 aeroporti e 2 milioni di città, e che ci consente di sviluppare le nostre abilità di pilota su di un'ampia varietà di velivoli differenti, con una costante: la possibilità di godersi sempre il viaggio.

Microsoft Flight Simulator è attualmente disponibile su PC ed è incluso nell'abbonamento a Xbox Game Pass.

What a beautiful (fan made?) piece using Microsoft Flight Simulator for PC and @XboxGamePass, set to What a Wonderful World.https://t.co/UxOL5ubvTG