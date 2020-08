Xbox Game Pass agosto 2020, le altre novità

L'inizio di agosto 2020 era stato piuttosto tranquillo su Xbox Game Pass, ma sapevamo che la tempesta doveva arrivare, ed eccola infatti esprimersi al massimo in questa seconda metà del mese. I nuovi giochi gratis per gli abbonati a Xbox Game Pass della seconda metà di agosto 2020 sono ben 13 e hanno tra loro alcuni titoli di assoluto interesse, cosa che trasforma improvvisamente un tranquillo mese estivo in uno dei momenti di maggiore intensità per il servizio su abbonamento Microsoft, con la presenza di alcuni pezzi da 90 come Microsoft Flight Simulator, Wasteland 3, Tell Me Why e Resident Evil 7 tra gli altri, oltre a un buon assortimento di giochi indie e produzioni intermedie in grado di donare una grande varietà di esperienze di gioco al catalogo accessibile dagli abbonati. Vediamo dunque la rassegna delle nuove introduzioni di quest'ultima parte del mese.

Microsoft Flight Simulator - PC, 18 agosto Uno dei giochi tecnicamente più impressionanti visti finora, Microsoft Flight Simulator rappresenta un traguardo tecnologico davvero notevole, non solo per il livello qualitativo raggiunto dalla grafica ma anche per come questo è stato ottenuto. I talentuosi sviluppatori di Asobo Studios hanno collaborato con Microsoft sfruttando perfettamente un complesso sistema di tecnologie interconnesse a partire da dati reali per arrivare alla riproduzione realistica dell'intero mondo su cui volare usando vari aerei. È praticamente la realizzazione del sogno di ogni appassionato di simulazioni di volo, nonché un'esperienza che chiunque può trovare accattivante, sebbene con l'ostacolo di dover essere dotati di una configurazione PC notevole per poterlo godere appieno.

Spiritfarer - PC e Xbox One, 18 agosto Con le avanguardie indie perfino la gestione del trapasso può diventare materia videoludica, come dimostra Spiritfarer che è a tutti gli effetti un gestionale basato sul traghettare anime attraverso la morte. Stella, la protagonista, ha assunto il ruolo classico di Caronte ma a differenza di quest'ultimo è una ragazza sempre gioviale, che cerca di trasformare il viaggio verso l'aldilà in qualcosa di estremamente piacevole per tutti i passeggeri. Nel gioco ci troviamo a dover gestire la strana imbarcazione in continua espansione cercando di eseguire tutte le azioni possibili per il suo corretto funzionamento, tra raccolta di risorse e mantenimento di un ottimo morale presso l'equipaggio, ma il gioco va ben oltre la somma di questi semplici gesti, rappresentando una visione veramente romantica e originale della morte.

Battletoads - PC e Xbox One, 20 agosto Dopo appena 26 anni, i rospi combattenti di Rare tornano sui nostri schermi in una nuova incarnazione con Battletoads, un nuovo capitolo della serie sviluppato dal team D-Lala e pubblicato da Microsoft. La base del gioco è il classico picchiaduro a scorrimento che ha reso famosi i personaggi all'epoca di NES e SNES, ma in questo caso la struttura è stata arricchita da numerose trovate aggiuntive. Il gameplay è estremamente eclettico e pesca dal platform 2D classico e da varie altre forme dell'arcade in un misto di esperienze accomunate dal particolare stile grafico disegnato che richiama le serie animate di Cartoon Network e simili. Forse un po' schizofrenico proprio a causa di questi continui cambi di scena, nonostante la base beat'em up sia decisamente valida già di suo, Battletoads è comunque un gioco da provare, specialmente con multiplayer in locale.

Crossing Souls - PC, 20 agosto Per rimanere in tema cartoon anni 80, Crossing Souls sembra uscito proprio da tale ambito: si tratta di un action adventure con elementi RPG ambientato in California nell'anno 1986, con alcuni ragazzi che scoprono per caso una misteriosa pietra che consente loro di viaggiare fra due piani dimensionali, aprendo la strada ad avventure incredibili. Rappresentato con un'inquadratura dall'alto e con grafica 2D in perfetta pixel art, Crossing Souls ci consente di utilizzare cinque personaggi ognuno dotato di proprie caratteristiche specifiche per risolvere enigmi, scoprire segreti, combattere contro nemici e boss, esplorare ambientazioni e progredire sempre di più in potenza e abilità per arrivare fino a salvare il mondo, come si conviene alle classiche storie d'avventura di quegli anni.

Darksiders: Genesis - PC, 20 agosto Darksiders: Genesis sconvolge la struttura standard del franchise presentandosi come un action RPG hack and slash con visuale isometrica, con un esperimento piuttosto riuscito, cosa che dimostra peraltro la notevole versatilità nel brand. Attraverso questa inedita struttura, Genesis racconta gli eventi precedenti a quelli narrati nei capitoli usciti finora, essendo un prequel con protagonista Conflitto, l'ultimo dei Cavalieri dell'Apocalisse, che alterna il ruolo principale con Guerra: la presenza dei due personaggi innesca le dinamiche del multiplayer cooperativo a due giocatori che è poi uno dei capisaldi di questo capitolo, offrendo un gameplay più dinamico e giocato sulle differenze tra le caratteristiche dei due personaggi, uno "ranged" e l'altro più portato agli attacchi in mischia.

Don't Starve: Giant Edition - PC e Xbox One, 20 agosto Don't Starve è sicuramente uno dei survival più interessanti presenti sul mercato videoludico e non è cosa da poco, considerando la quantità di giochi di questo genere che negli ultimi anni hanno invaso la scena. La Giant Edition è un po' l'esperienza completa del gioco, comprendendo varie aggiunte contenutistiche e di gameplay rispetto all'originale ma mantenendone comunque intatto lo spirito. Protagonista della storia è il malcapitato Wilson, che spinto da una creatura malvagia si ritrova suo malgrado intrappolato in un luogo popolato da varie creature ostili. L'obiettivo del gioco è sopravvivere e per farlo è necessario raccogliere risorse, gestirle e combattere le minacce con ogni mezzo, consapevoli del pericolo costante rappresentato dal permadeath sui personaggi, con le partite che ogni volta si costruiscono in maniera diversa.

New Super Lucky's Tale - PC e Xbox One, 21 agosto C'è sempre bisogno di un po' di platform adventure in 3D, pertanto Super Lucky's Tale può rappresentare un'aggiunta molto interessante al catalogo di Xbox Game Pass. La nuova versione in questione, intitolata opportunamente New Super Lucky's Tale, presenta alcune novità interessanti rispetto all'originale, soprattutto la possibilità di ruotare la telecamera a 360 gradi in maniera libera, la cui impossibilità sembrava una notevole limitazione nella versione iniziale, oltre alla possibilità di effettuare uno zoom a diversi livelli. Questo consente di avere sempre tutto precisamente sotto controllo, evitando quei problemi di movimento e visione che caratterizzavano l'originale. Per il resto, rimane un buon platform dal sapore piuttosto classico ma di cui si sente sempre una certa mancanza.

Hypnospace Outlaw - PC e Xbox One, 27 agosto Ogni tanto ci si trova di fronte a concept talmente folli da risultare irresistibili, proprio come succede con Hypnospace Outlaw, una sorta di simulazione di internet degli anni 90. Si tratta di un gioco di definizione molto difficile, ma che mischia la simulazione alla soluzione di puzzle vari: il protagonista è un enforcer incaricato di mantenere l'ordine nell'Hypnospace, una sorta di cyberspazio dell'internet dei primi anni, con tanto di riproduzione convincente del classico stile grafico delle pagine dell'epoca. Ci troviamo dunque a navigare tra siti e pagine personali cercando di risolvere vari problemi, segnalando trasgressori e contenuti inopportuni, scaricando software con strane caratteristiche e cercando in questo modo di mantenere l'Hypnospace un luogo sicuro in base alle regole stabilite. Un'esperienza veramente da provare.

Tell Me Why: Chapter 1 - PC e Xbox One, 27 agosto Dontnod è ormai una garanzia per quanto riguarda le avventure narrative, dunque c'è grande aspettativa per l'avvio della nuova mini-serie sviluppata dal team francese con il primo capitolo di Tell Me Why. La serie è prodotta da Microsoft come collaborazione diretta con Xbox Game Studios, dunque ha contato anche su una produzione di notevole calibro che potrebbe aver ulteriormente espando le possibilità creative e narrative degli sviluppatori. Tell Me Why racconta la toccante storia di Tyler ed Alyson Ronan, due gemelli legati anche da alcune facoltà sensoriali e psichiche speciali, che si ritrovano a rivivere ed indagare a fondo vari ricordi ed episodi della loro infanzia in Alaska alla ricerca di indizi e risposte sulle proprie vite. Al di là della grande capacità narrativa di Dontnod, il gioco si presenta molto interessante anche per la profonda caratterizzazione dei personaggi, dunque la prova è altamente consigliata.

Double Kick Heroes - PC e Xbox One, 28 agosto I rhythm game evidentemente non se ne sono mai andati ma stanno assumendo nuove forme, come dimostra anche Double Kick Heroes. Nel gioco troviamo una band in fuga, suonando, da varie minacce (zombie, dinosauri, bestie feroci) a bordo di un'auto chiamata "Gundillac" in grado di sparare, con un futuro post-apocalittico sullo sfondo. Se tutto questo sembra già abbastanza folle, bisogna aggiungere anche il fatto che il gameplay ci richiede essenzialmente di suonare toccando i tasti a ritmo di musica come nei classici rhythm game, con i tasti che corrispondono a diverse armi e dunque ad effetti differenti sui nemici che ci assediano. Double Kick Heroes è un gioco adrenalinico e molto impegnativo, che ha peraltro il pregio di puntare tutto su rock e metal, con la possibilità anche di importare le proprie tracce con l'editor integrato.

Wasteland 3 - PC e Xbox One, 28 agosto inXile Entertainment torna con il terzo capitolo della sua serie storica, che promette una notevole evoluzione anche in termini strutturali e contenutistici in Wasteland 3. Il futuro post-apocalittico è qui incentrato in particolare su un Colorado congelato, nel quale si muovono i Ranger esplorando la nuova ambientazione e affrontando ulteriori minacce. La struttura rimane quella tipica della serie, ovvero un RPG tattico con scontri di squadra a turni, arricchiti dalla presenza di veicoli e dalla possibilità di giocare anche in multiplayer cooperativo. Il gameplay comprende anche la gestione della base dei Ranger come ulteriore elemento strategico da tenere in considerazione, mentre il sistema di combattimento risulta ora più ricco e profondo rispetto a Wasteland 2, oltre a un nuovo sistema di dialogo, interamente doppiato, che espande ulteriormente le possibilità narrative del gioco.

Crusader Kings 3 - PC, 1 settembre La "grand strategy" ad ambientazione storica torna in grande stile con Crusader Kings 3, il gioco Paradox che riporta in auge una serie particolarmente popolare tra gli appassionati del genere, in questo caso ad ambientazione storica medievale. Si tratta di scegliere una casata nobile o reale all'interno di un'ampia mappa che va "dall'Islanda all'India, dal Circolo polare artico all'Africa centrale" e guidare la dinastia nei secoli, cercando di incrementare sempre più il potere e il territorio controllato, incrementandone la sicurezza e migliorandone il tessuto sociale, con la possibilità di scegliere la strada da intraprendere nel controllo del paese e il comportamento da adottare. Guerra, diplomazia, gestione del personaggio e politiche varie, eventualmente anche oscure, sono gli elementi che compongono questa grande simulazione di potere nel mondo medievale.